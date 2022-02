Exposition Planten-Planten Château des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Exposition Planten-Planten Château des Longues Allées, 25 février 2022, Saint-Jean-de-Braye. Exposition Planten-Planten

du vendredi 25 février au dimanche 13 mars à Château des Longues Allées

Planten-Planten est une invitation à regarder les plantes, les belles et les autres et même celles des pieds. C’est un cabinet botanique particulier fait de dessins, de textes, de livres uniques et d’installations à feuilleter comme une promenade en forêt ou au jardin. Andy Kraft est artiste – auteur et vit dans le Loiret. Il cultive une poétique du quotidien, dessine et aime les rencontres.

Gratuit – Tout public

Exposition Planten-Planten d’Andy Kraft Château des Longues Allées Parc des Longues Allées 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T14:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T18:00:00

