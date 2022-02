Exposition Planta(c)tions Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Exposition Planta(c)tions Annecy, 2 mars 2022, Annecy. Exposition Planta(c)tions Médiathèque Les Romains 1 boulevard de la Rocade Annecy

2022-03-02 – 2022-05-15 Médiathèque Les Romains 1 boulevard de la Rocade

Annecy Haute-Savoie Pour imaginer des remèdes aux problèmes du monde contemporain, le groupe 18-20 ans de l’IME Henri Wallon vous propose de découvrir des sculptures inspirées de la diversité des plantes. mediathequeromains@annecy.fr +33 4 50 88 38 10 https://www.bibliotheques.annecy.fr/ Médiathèque Les Romains 1 boulevard de la Rocade Annecy

