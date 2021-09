Cazères Médiathèque municipale de Cazères-sur-Garonne Cazères, Haute-Garonne Exposition – Planète papillons Médiathèque municipale de Cazères-sur-Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

du mercredi 6 octobre au mercredi 22 décembre

Grâce à Igor Bertrand et Jean-Marc Sor nous voyageons vers les Iles Salomon, nous parcourons l’Australie, l’Inde ou la Thaïlande, avec quelques escales européennes en France et en Espagne afin de capturer, uniquement à travers l’objectif de l’appareil photo, quelques uns de ces lépidoptères si mystérieux qui habitent notre planète. L’œil s’émerveillera devant les chrysalides des « Papillons Oiseaux », les ailes picturales de l’urania ziphéus, les parades nuptiales en plein vol, les chenilles géantes de l’aethéoptera victoriae ou les ballets aériens de ces joyaux ailés aux confins de la Papouasie… Mais « Planète Papillon », c’est aussi, au-delà de la part du rêve, la nécessité d’informer, de communiquer et de susciter un amour pour la nature. Tout public

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

