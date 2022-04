EXPOSITION : PLANETE 2 Musée des Tapisseries Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Musée des Tapisseries, le samedi 14 mai à 20:00

Dans le cadre des Rencontres du 9e Art- Festival de bande dessinée et Arts associés Rencontre et performance dans l’exposition Planète 2 est un nouveau monde qui se crée collectivement. Une terre inconnue vers laquelle plusieurs expéditions d’un autre genre partent à sa découverte. Son équipage est constitué d’astronautes – artistes outsider, accompagnés de plusieurs savants illustrateurs et auteurs de bande dessinée internationaux. C’est aujourd’hui plusieurs journaux de missions dans lesquels les auteurs nous partagent leurs rencontres avec des civilisations d’un autre genre. Les premières images qui arrivent peuvent paraître familières mais prennent vite des formes étranges. Plusieurs auteurs sont invités à rencontrer le public autour d’une performance dessinée Plusieurs auteurs sont invités à rencontrer le public autour d’une performance dessinée Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

