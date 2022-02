Exposition “Plancton, voir l’invisible” Sallenelles, 1 avril 2022, Sallenelles.

Exposition “Plancton, voir l’invisible” Maison de la nature et de l’estuaire Boulevard Maritime Sallenelles

2022-04-01 – 2023-12-15 Maison de la nature et de l’estuaire Boulevard Maritime

Sallenelles Calvados

« L’essentiel est invisible pour les yeux », disait Saint Exupéry… C’est le cas du plancton, qu’on ne voit jamais, alors que toute la vie marine et terrestre dépend de lui ! En un mot comme en cent, le plancton c’est la base, la vie est venue des océans et le plancton est la condition de cette vie.

Venez voir à quoi ressemblent ces minuscules si essentiels, découvrez leur importance cachée dans notre quotidien et les menaces qui pèsent sur eux.

Saviez-vous par exemple que la moitié de l’oxygène que vous êtes en train de respirer a été produite par le plancton ?!

mne@cpievdo.fr +33 3 31 78 71 06 https://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature

