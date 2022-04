EXPOSITION PLANCHES DE DESSINS DE PRESSE DU CANARD ENCHAINE

EXPOSITION PLANCHES DE DESSINS DE PRESSE DU CANARD ENCHAINE, 29 avril 2022, . EXPOSITION PLANCHES DE DESSINS DE PRESSE DU CANARD ENCHAINE

2022-04-29 – 2022-04-29 HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi : 14h-17h30

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h30

Jeudi : 14h-18h30

Vendredi : 14h-17h30

Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30 La médiathèque Armel de Wismes va exposer tous les dessins publiés depuis septembre 2021 de l’auteur et dessinateur de presse Guillaume Bouzard. Une occasion de revivre l’actualité à travers le regard de l’artiste. HORAIRES D’OUVERTURE :

dernière mise à jour : 2022-04-22

