A la fin de l’année 2021, une dizaine d’adolescents de 10 à 18 ans des médiathèques de Quesnoy, Wervicq-Sud et Frelinghien ont relevé le défi “créations de BD” proposé dans un guide réalisé par Le Labo des histoires en partenariat avec la MEL, avec l’aide de l’illustrateur jeunesse Johan Lenaud sur un texte de Marie Desplechin “Encore les courses”. Les adolescents présentent leurs différents travaux lors d’une exposition. Cette exposition itinérante est visible en avril à Quesnoy-sur-Deûle, à Frelinghien en mai et à Wervicq-Sud en juin.

