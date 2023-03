Exposition « Plaisir des yeux » Martizay Catégories d’Évènement: Indre

Martizay

Exposition « Plaisir des yeux », 7 novembre 2023, Martizay . Exposition « Plaisir des yeux » 4bis rue de la Poste Martizay Indre

2023-11-07 10:00:00 – 2023-12-02 12:00:00 Martizay

Indre Peintures sur porcelaine et sur toile, sculptures, vannerie … Exposition au profit du Téléthon. mediatheque@martizay.fr +33 2 54 37 87 86 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/ Martizay

dernière mise à jour : 2023-02-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Martizay Autres Lieu Martizay Adresse 4bis rue de la Poste Martizay Indre Ville Martizay Departement Indre Lieu Ville Martizay

Martizay Martizay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martizay /

Exposition « Plaisir des yeux » 2023-11-07 was last modified: by Exposition « Plaisir des yeux » Martizay 7 novembre 2023 4bis rue de la Poste Martizay Indre Indre Martizay

Martizay Indre