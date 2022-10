EXPOSITION « Places and Names » Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson Aubusson

2022-10-15 – 2022-12-31

jeudi de 14h à 19h

vendredi de 15h à 19h

samedi de 11H à 19h

– dimanche — de 15h à 18h jusqu’au 31 décembre inclus « Places and names » est une installation textile toute en légèreté que l’artiste américaine René D. Shoemaker met en place pour la première fois comme un trait d’union entre son pays natal et sa Creuse d’adoption. L’évidence d’une nécessaire simplicité dans la relation entre positionnement de tous et identité de chacun y prolonge en subtils chromatismes et douce ironie la quête d’une ligne par laquelle cette spécialiste de la soie trace depuis vingt ans un chemin discret comme une silencieuse et sagace balade mémorielle. Si « Places and names » interroge notre condition déambulatoire avec gaité et pudeur à la fois, sa présence en nos murs jusqu’à la fin de l’année en cours permettra aussi d’accueillir le 22 octobre la poétesse anglaise Kate Rose pour une lecture publique à partir de son nouveau recueil « Brushstrokes » (Mosaïquepress), à 17 heures alors. En écho avec la première participation de Shoemaker au programme de la SmallArt Gallery de Rochester (Minnesota), nous sommes donc enchantés de vous accueillir à la GALERIE DES MARCHES – 31 rue Vieille à Aubusson. 31 rue Vieille Aubusson Aubusson

