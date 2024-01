Exposition Pithiviers, mardi 5 mars 2024.

Exposition Pithiviers Loiret

Exposition mars

Venez admirer l’exposition de Thibault NERE

« J’utilise de l’acrylique et j’en fais parfois une petite partie au ferré spécial. J’essaye de varier les teintes et les couleurs. À l’avenir je compte me perfectionner et faire du figuratif. » EUR.

1 Mail Ouest

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire contact@grandpithiverais.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-30



L’événement Exposition Pithiviers a été mis à jour le 2024-01-24 par OT GRAND PITHIVERAIS