Silhouettes fines et élancées, élégantes rayonnantes de beauté, tout semble sourire au charme irrésistible des femmes à la Belle Époque. Et pourtant, la réalité est tout autre : le carcan des contraintes est aussi serré pour elles que leurs corsets. L’émancipation et l’autonomie sont des rêves lointains que rien ne vient encourager. Mais bravant les interdits, les obligations et le système, certaines d’entre elles ne vont pas hésiter à être des pionnières. Le Centre Charles Péguy vous propose de découvrir à travers des articles de presse, des affiches et des objets originaux, ces femmes dont les luttes et les exploits commencent à tracer une route vers la liberté pour la cause féminine. **Autour de l’exposition** SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 11H ET À 16H Les pionnières sortent de la réserve ! (dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, ouverture exceptionnelle de 10h à 18h) La commissaire de l’exposition propose de remettre en lumière les documents conservés en réserve qui n’ont pas pu être dévoilés au public. À partir de 12 ans (durée : 1h) MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 15H Cercle de lecture « Redécouvrir les autrices oubliées » (durée : 1h) MERCREDI 6 OCTOBRE À 14H Atelier d’écriture « Lettre à une pionnière » (durée : 1h30) SAMEDIS 16 OCTOBRE, 20 NOVEMBRE ET 11 DÉCEMBRE À 14H Visites guidées (durée : 1h) MERCREDI 27 OCTOBRE À 14H Ateliers créatifs « Junk journal » (jeune public, durée : 2h) SAMEDI 27 NOVEMBRE À 14H Ateliers créatifs « Junk journal » (adulte, durée : 2h) DATES À VENIR Conférences autour des figures de pionnières par Yannick Ripa et Sandrine Beau Réservation [[centre-peguy@ville-orleans.fr](mailto:centre-peguy@ville-orleans.fr)](mailto:centre-peguy@ville-orleans.fr) [www.orleans-metropole.fr/culture/museesexpositions/](http://www.orleans-metropole.fr/culture/museesexpositions/) le-musee-charles-peguy

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret



