le dimanche 19 septembre à Château Philippe de Commynes

La société “la Messagère” de Renescure et Florent Devassine vous feront découvrir les joies de la colombophilie (élevage de pigeons de concours). Une exposition photos et matériel ancien (constateurs, diplômes, bagues, …)

respect des gestes sanitaires

