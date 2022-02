Exposition pigeonniers Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

La Médiathèque d’Escalquens accueille **du 8 mars au 23 avril 2022** deux expositions consacrées à l’une des richesses patrimoniales de la région Midi-Pyrénées : ses pigeonniers. – “**Les pigeonniers de Midi-Pyrénées**” : au travers de panneaux illustrés prêtés par le Conseil Départemental, venez découvrir la variété des pigeonniers de la région. Pigeonniers gariottes, gallacois, toulousains, de type castrais, autant de formes et d’architectures différentes à apprendre à reconnaître ! – “**Les pigeonniers du Lauragais**” : pour l’occasion, l’artiste Elisabeth Poinsignon exposera ses magnifiques sculptures de pigeonniers en terre cuite. Autoditacte, la sculptrice a parcouru les terres de la région pour chercher à reproduire à l’identique chacune de ses oeuvres d’exception. – Enfin, le **jeudi 31 mars à 20h30**, participez à **une soirée de rencontres** en présence de l’artiste et de deux Escalquinois passionnées des pigeonniers locaux.

