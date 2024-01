EXPOSITION PIETRO GHIZZARDI AU MANAS Laval, samedi 10 février 2024.

Retrouvez au MANAS l’exposition « Un bestiaire réinventé » par Pietro Ghizzardi

La ville de Laval et la Casa Museo Pietro Ghizzardi de Boretto s’associent afin de présenter les œuvres de l’artiste italien au MANAS Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers. Pietro Ghizzardi (1906 1986) est l’un des artistes emblématiques de l’art hors-norme italien. Il dessine dès son plus jeune âge des dessins tout d’abord, puis dix ans plus tard, des peintures murales et des tableaux. Trop pauvre pour acheter des toiles, il peint sur du carton de récupération et fabrique lui-même ses couleurs à base de suie de cheminée, de plantes et de minéraux. La reconnaissance officielle de son travail arrive dans les années soixante. Son œuvre est alors très régulièrement présentée dans des expositions personnelles ou collectives organisées en Italie mais également à Londres, Hambourg, Heidelberg. Pietro Ghizzardi est reconnu pour ses portraits et plus particulièrement ceux qu’il consacre aux femmes avec une constance obsessionnelle. L’artiste s’illustre aussi dans la création d’un bestiaire personnel.

Inauguration de l’exposition Pietro Ghizzardi le 9 février 2024 à 18h30.

INFO PRATIQUE :

Tout public

Visite libre Sans réservation Gratuit

Visite commentée Sans réservation 4€ (Du mardi au vendredi du 27 février au 08 mars à 17h et du 23 avril au 03 mai à 17h) .

Place de la Trémoille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-05-19



