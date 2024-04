Exposition « Pierrick Sorin. Faire bonne(s) figure(s) » Musée d’arts de Nantes Nantes, samedi 10 août 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-08-10 10:00 – 19:00

Gratuit : non Plein : 9 €Réduit : 4 €Infos tarifs, gratuités et réductions sur le site Internet du musée Réservation conseillée Afin d’améliorer votre confort de visite et afin de réguler au mieux la circulation des visiteurs au sein de l’exposition, des créneaux de visite seront mis en place.La réservation se fera sur place en billetterie, ainsi que sur la billetterie en ligne.

Du 19 avril au 1er septembre 2024 Dans cette exposition, l’artiste Pierrick Sorin présente une sélection d’œuvres anciennes et récentes, tout en donnant place à une nouvelle création conçue pour l’espace du Patio. Installations vidéo et théâtres optiques mettent en lumière le goût de l’artiste pour la poésie de l’illusion. Pour l’exposition Pierrick Sorin. Faire bonne(s) figure(s), plus d’une vingtaine d’œuvres, des créations anciennes et d’autres plus récentes, jalonnent le parcours de l’exposition et montrent les différentes facettes de son travail. Un point commun les relie toutes : la présence physique récurrente de l’artiste qui endosse tous les rôles. Avec humour et dérision, Pierrick Sorin habite tous les personnages de son œuvre, des êtres plutôt maladroits, mal à l’aise ou timides dont la gestuelle évoque l’univers du cinéma burlesque. Une poésie de l’illusion, s’inscrivant dans l’héritage de Georges Méliès ou Jacques Tati, qui interroge avec une douce ironie le processus de construction des images mises en avant et leur validité. Face à la complexité du monde, Pierrick Sorin bifurque vers un monde absurde, à la fois sérieux et drôle, et interroge sur un mode comique autant les fondements d’une démarche artistique que la condition humaine. Une œuvre intime et cocasse qui bouscule nos regards et nos perceptions.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/pierrick-sorin