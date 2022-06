Exposition « Pierre Wemaëre – Vibrations de la nature », 4 juin 2022, .

Exposition « Pierre Wemaëre – Vibrations de la nature »

2022-06-04 – 2022-06-30

Huile sur toile, encre de Chine sur papier, gouache, aquarelle ou pastel, petits et

grands formats, plus de 100 œuvres sont présentées. « Pierre Wemaëre saisit la germination éparse de la nature en métamorphose, restitue ses impressions chromatiques perçues dans les parcs et les jardins : les branches et feuilles pleurantes

des saules, les jets jaunes des genêts et des forsythias, les taches rouges des érables, les touches rose et blanc des tamaris et des cerisiers. Compositeur de la couleur, interprète de la nature, il fusionne ses perceptions automnales ou printanières, diurnes ou nocturnes, pour nous livrer son émotion du paysage. L’appel de chaque toile

est une nouvelle improvisation, un nouveau printemps. » Patrice Moreau, conservateur du musée de l’Hospice Saint-Roch.

L’exposition Vibrations de la nature offre à contempler plus de 100 œuvres, encres de Chine sur papier, gouaches, aquarelles, pastels, huiles, qui explorent et magnifient le thème de la nature. Maître de l’abstraction lyrique, il peint avec puissance et délicatesse, ses émotions du paysages.

© Pierre Wemaere Je rayonne sombrement 1974 – Photo A. Ricci

