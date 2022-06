Exposition Pierre-Olivier Abeloos Beautiran, 1 juin 2022, Beautiran.

Exposition Pierre-Olivier Abeloos MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran

2022-06-01 15:00:00 – 2022-06-30 MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits

Beautiran 33640 Beautiran

Derniers jours pour venir admirer les œuvres de ce peintre qui illumine la Galerie des Arts et des Métiers. Ingénieur et architecte, maître dans l’utilisation de l’outil informatique, il construit ses toiles avec une extraordinaire palette chromatique aux couleurs éclatantes et aux formes harmonieuses qui engendrent énergie et optimisme.

MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran

