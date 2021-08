Senlis Senlis Oise, Senlis Exposition Pierre-Marie Brisson & Pierre Voituriez Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

La galerie Gilbert Dufois propose de découvrir l'exposition de Pierre-Marie Brisson et Pierre Voituriez. Vernissage en présence des artistes le vendredi 17 septembre, à partir de 18h.

