Exposition Pierre Guilloteau Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers Catégories d’évènement: Cher

Neuvy-Deux-Clochers

Exposition Pierre Guilloteau Neuvy-Deux-Clochers, 29 juillet 2022, Neuvy-Deux-Clochers. Exposition Pierre Guilloteau

Lieu-dit La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

2022-07-29 – 2022-08-31 Neuvy-Deux-Clochers

Cher En plus de l’exposition, un atelier participatif est programmé du 25 au 28 juillet. Inscription au 06 98 28 82 43 Exposition « installations » de Pierre Guilloteau https://www.latourdevesvre.fr/ En plus de l’exposition, un atelier participatif est programmé du 25 au 28 juillet. Inscription au 06 98 28 82 43 Site de Vesvre

Neuvy-Deux-Clochers

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Neuvy-Deux-Clochers Autres Lieu Neuvy-Deux-Clochers Adresse Lieu-dit La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher Ville Neuvy-Deux-Clochers lieuville Neuvy-Deux-Clochers Departement Cher

Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvy-deux-clochers/

Exposition Pierre Guilloteau Neuvy-Deux-Clochers 2022-07-29 was last modified: by Exposition Pierre Guilloteau Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 29 juillet 2022 Lieu-dit La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Neuvy-Deux-Clochers Cher