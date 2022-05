Exposition Pierre-de-Bresse, 11 septembre 2022, Pierre-de-Bresse.

Exposition Point information La Grenette Pierre-de-Bresse

2022-09-11 – 2022-09-30 Point information La Grenette

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse

Christelle FOUQUIER : Mandalas, Annick GAUTHERON : Illustrations, Ecritures. Christelle réalise des Mandalas sur papier ou sur galets. Ses créations sont uniques et peuvent être utilisées en décoration ou comme support de méditation. Annick auteure et artiste éclectique et d'une créativité formidable, elle est membre déléguée Bourgogne Franche-Comté de la Société des poètes Français des Poésies. Vernissage le 212/09 à 18h30.

+33 3 85 76 85 78

