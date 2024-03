Exposition Pierre Bourgeois artiste peintre « paysage » Galerie Artagor Caen, jeudi 7 mars 2024.

Exposition Pierre Bourgeois artiste peintre « paysage » Galerie Artagor Caen Calvados

Exposition Pierre Bourgeois « Paysage »

Artiste peintre diplômé des Beaux-Arts

Affilié à la Maison des Artistes depuis 1997

Vivre l’instant et s’émouvoir.

Je suis en quête d’une émotion esthétique mais aussi de la complicité de mes lecteurs.

Pour qu’une œuvre vive, elle doit impliquer et libérer l’imaginaire de ceux qui la regardent.

C’est avant tout la spontanéité du trait et la vibration de la couleur qui m’inspirent.

Je cherche à restituer des instants vécus au travers de paysages réinventés. Je suggère l’essentiel pour laisser place aux sons, à la vie et aux lumières.

Mes tableaux sont des voyages, des fenêtres ouvertes sur les souvenirs et l’imaginaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 10:30:00

fin : 2024-03-13 19:00:00

Galerie Artagor 4 rue Buquet

Caen 14000 Calvados Normandie pb.art@wanadoo.fr

