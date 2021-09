Hyères VILLA NOAILLES Hyères, Var Exposition Pierre Audebert, photographies et films sur l’île du Levant VILLA NOAILLES Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Pierre Audebert, rédacteur en chef de la revue Naturisme, photographe et cinéaste amateur a capté la vie sur l’île du Levant des années 1930 aux années 1950. Fondé par les frères Durville, ce paradis naturiste prône un mode de vie nouveau prenant pour principes la recherche de simplicité, de beauté et le retour à la nature.

Photographies, films, graphisme sur l’île naturiste du Levant entre 1930 et 1950. VILLA NOAILLES Montée Noailes 83400 Hyères Hyères Var

