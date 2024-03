Exposition Pierre Agnès – Les peintures de la lumière en Bretagne 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen, samedi 6 avril 2024.

6 avril – 30 juin 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-30T14:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:30:00+02:00

Découvrez l’univers captivant d’un artiste passionné de Bretagne qui célèbre les chemins creux et les panoramas marins. Plongez dans les paysages vibrants des travailleurs de la mer, des fêtes animées et des marchés pittoresques des années trente.

Cet artiste, héritier du courant moderne des « peintres de la lumière », capture avec harmonie les jeux de lumière et les couleurs qui caractérisent la région.

35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 01 53 08
musee.boesch@mairie-labaule.fr
https://www.labaule.fr/musee-bernard-boesch

