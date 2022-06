Exposition : Pieds-noirs : un héritage français Martigues, 12 juillet 2022, Martigues.

Exposition : Pieds-noirs : un héritage français

2022-07-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-26 21:00:00 21:00:00

Imaginé comme un parcours aux couleurs de la Méditerranée, l’exposition est construite autour de 10 thématiques pour faire connaitre cette identité unique que partage plus de 3,5 millions de français.

Dans le cadre du 60ème anniversaire du rapatriement des Français d’Algérie et de l’indépendance de l’Algérie.



L’idée est de proposer un parcours à travers plusieurs écrans autour de 10 thématiques : Histoire, Racines, Cuisine, Humour, Musique, Identité, Exil, Nostalgie, Intégration, Transmission.

Ce face à face entre témoins et spectateurs permet une rencontre virtuelle intime et quasi personnelle. Chacun ressentant en écho sa propre histoire. Comment est née l’âme de cette population ? Que reste-t-il 60 ans après avoir quitté sa terre natale ?



Les pieds-noirs ont infusé la société française, l’air de rien, mais partout. Des commerces à la fonction publique en passant par le show-business : Enrico Macias, Alain Afflelou ou Mado la niçoise mais aussi le boulanger, l’avocate, l’épicier ou la dame au café.

Tous veulent raconter leurs histoires avec la folle envie de partager leurs traditions culinaires, leur humour unique, les souvenirs qui les habitent. Eux, les derniers témoins d’un vécu qui ne sera bientôt que contes et légendes.



Journalistes, réalisatrices et documentaristes, Sarah El Younsi et Laura Sahin, toutes deux petites filles de pieds-noirs ont à cœur de raconter le vécu de leurs ancêtres en diffusant la parole des derniers témoins de ce récit franco-algérienne.

Cette exposition gratuite se tiendra dans le hall du cinéma La Cascade, sur 8 petits écrans.

Elle relate le récit et le témoignage face caméra de ce peuple de Méditerranée.

Vernissage le 12 juillet à 18h30.

