EXPOSITION – “PIECES OF ME” Montpellier, 15 avril 2022, Montpellier.

2022-04-15 – 2022-05-15

Montpellier Hérault

Rendez-vous à la Galerie de l’Ancien Courrier pour la nouvelle exposition “Piece of me” d’Elisa Cossonnet, du 15 avril au 15 mai 2022 !

►La galerie est ravie d’accueillir la nouvelle exposition d’Elisa Cossonnet, « Pieces of me », rassemblant une multitude de petits formats sur papier et une sélection de grandes toiles abstraites souvent inspirées par la nature.

L’artiste nous confie ses plus récentes œuvres. Composées de transparences, en encres et acryliques aquarellées, dans ce que nous aimons appeler parfois ses « papiers sauvages », livrées avec toute la douceur et la délicatesse qui caractérisent tout l’œuvre peint d’Elisa Cossonnet. Une exposition lumineuse et puissante à découvrir ce printemps à Montpellier.

contact@galerieanciencourrier.com +33 4 67 60 71 88 http://www.galerieanciencourrier.com/

