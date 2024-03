Exposition Pict’Art Salle des Fêtes Luçon, samedi 6 avril 2024.

Exposition Pict’Art Salle des Fêtes Luçon Vendée

Exposition de l’association Pict’Art Expos à la Salle des Fêtes de Luçon, avec une vingtaine d’artistes peintres, sculpteurs et photographes à découvrir.

L’Association Pict’Art Expos organise les 6 et 7 avril 2024 à l’Hôtel de ville de Luçon une exposition d’Art qui réunit 19 artistes, peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs, Cette exposition inaugure une série d’autres expositions dans le Sud Vendée, à Saint Pierre le vieux, Damvix, l’Aiguillon la presqu’île, et Rosnay. Les artistes seront heureux d’échanger avec vous et vous pourrez profiter d’une buvette sans alcool. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Salle des Fêtes 5 rue de l’Hôtel de Ville

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire pictartexpos@gmail.com

