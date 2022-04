Exposition Physique et couleurs Thouars, 4 octobre 2022, Thouars.

Exposition Physique et couleurs À l’épicerie artistique 3 Rue Saint-Médard Thouars

2022-10-04 14:00:00 – 2022-10-30 17:30:00

Thouars Deux-Sèvres

EUR Les phénomènes physiques qui nous permettent de voir en couleur. Saviez-vous que la Terre est le seul endroit où on peut voir du vert ? Et si le bleu du ciel n’était qu’illusion ? Et pourquoi la nuit est-elle noire ? Quelle est la différence entre fluorescence et phosphorescence ? La couleur est affaire de lumière qui est affaire de physique. Cette exposition en présentera et en expliquera les mystères. Les grands principes physiques de la couleur sont mis en scène : sans lumière pas de couleurs, pas de couleurs sans matière et recours nécessaire à une machine extraordinaire : l’œil.

Exposition prêtée par l’espace Mendès France de Poitiers dans le cadre de la fête de la science.

Le musée Henri Barré fête la science en proposant l’exposition Physique et couleurs de l’espace Mendès France de Poitiers.

Espace Mendes France – Poitiers

