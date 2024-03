Exposition photos » Voyage dans le temps » Pays de Belvès, mercredi 20 mars 2024.

Exposition photos » Voyage dans le temps » Pays de Belvès Dordogne

Venez découvrir une approche esthétique sensible et originale de ces personnes derrière les murs et dont les portraits dégagent une grande force, à l’image de leur vulnérabilité.

Voici quelques documents et illustrations de l’exposition photo que nous avons initié Nathalie Girault (animatrice Ehpad)

Venez découvrir une approche esthétique sensible et originale de ces personnes derrière les murs et dont les portraits dégagent une grande force, à l’image de leur vulnérabilité.

Voici quelques documents et illustrations de l’exposition photo que nous avons initié Nathalie Girault (animatrice Ehpad) et moi-même Sandrine Chiesa (photographe, studio Photo Rétro).

Le projet qui est né de la volonté de l’animatrice s’est concrétisé lorsqu’elle a découvert mon travail à Monpazier où, je présentais une costumerie « belle époque » (créée par ma soeur Laurence et moi), ouverte à l’arrière afin d’habiller plus facilement mes modèles.

Le résultat de ce travail délicat qui veut magnifier la vieillesse et le grand âge à une époque ou vieillir est un tabou suprème, est visible dans la salle festive de l’Ehpad .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Ehpad

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition photos » Voyage dans le temps » Pays de Belvès a été mis à jour le 2024-03-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne