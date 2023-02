Exposition photos Véronique Pérez Saint-Gaultier Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Gaultier

Exposition photos Véronique Pérez, 21 mars 2023, Saint-Gaultier . Exposition photos Véronique Pérez 31 Rue Grande Saint-Gaultier Indre

2023-03-21 – 2023-05-01 Saint-Gaultier

Indre Photos traditionnelles ou pas, noir & blanc ou couleurs, humour décalé, etc… l’artiste explore toutes les thématiques offertes par son environnement.

Au BIT d’Eguzon, exposition de collages sur gravures anciennes, une autre technique et une fenêtre sur un monde imaginaire. Photos traditionnelles ou pas, noir & blanc ou couleurs, humour décalé, etc… l’artiste explore toutes les thématiques offertes par son environnement.

+33 2 54 47 14 36

