du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mille Club Dareizé

L’artiste locale Laurence CHABALIER dévoilera au grand public ses photographies de paysages prises sur les 4 villages de la commune. Entrée libre (pas d’inscription) mais pass sanitaire obligatoire à présenter à l’entrée de la salle.

Gratuit.

Exposition photos des villages de la commune par l'artiste Laurence CHABALIER. Mille Club Dareizé DAREIZE Dareizé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00

