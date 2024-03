Exposition photos : The Analog Festival au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, samedi 30 mars 2024.

Du samedi 30 mars 2024 au vendredi 26 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

La galerie du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel accueille The Analog Festival, du 30 mars au 26 avril 2024, à l’occasion du mois de la photographie.

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistiques actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Pour la saison 2023-2024, nous avons conçu une programmation inédite, alternant expositions individuelles et collectives, avec toujours plus de diversité dans les pratiques artistiques et dans les styles.

Exposition du mois d’avril : « The Analog Festival », du 30 mars au 26 avril 2024.

Exposition gratuite en accès libre



The Analog Festival pose ses valises dans la galerie Maurice Ravel, réunissant huit artistes et les élèves de l’atelier « Photo Créative » du CPA Maurice Ravel, durant un mois autour de la photographie instantanée.

La photo instantanée tel que le polaroid, permet une multitude de manipulations rendue possible par leur caractère « chimique ». Malmenées, triturées, détournées, ces images-objets naissent parfois d’une démarche purement plastique. Pour d’autres images plus brutes, la technique et le papier utilisé font l’affaire des artistes soucieux de perdre le contrôle.

Au programme : exposition de photos instantanées, exposition d’appareils photos instantanés et ateliers.

Artistes de l’exposition : Charlotte Skurzak, Audrey Borgel, Sandrine Bouillon, Valérie Evrard, Agnès Ailes, Charles Pellerin, Luc Masson, David Vally et les élèves de l’atelier « Photo Créative » du CPA Maurice Ravel.

Vernissage le vendredi 5 avril à partir de 18h avec les artistes du collectif.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012

Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel http://www.animravel.fr

CPA Maurice Ravel The analog festival CPA Maurice Ravel