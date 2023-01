Exposition photos : Sylvaine Dampierre et Bernard Gomez Galerie M Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition photos : Sylvaine Dampierre et Bernard Gomez Galerie M, 9 février 2023, Paris. Du jeudi 09 février 2023 au samedi 18 février 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

. gratuit Partenaires en création et dans la vie depuis de nombreuses années, Sylvaine Dampierre, cinéaste, et Bernard Gomez, photographe, proposent ici un dialogue entre leurs images. Les photographies présentées dans l’exposition sont nées dans les replis d’un même jardin et utilisent le même médium, la photographie, pour inscrire la rémanence d’un geste de peintre, pour muer la trace en instant. Tous deux, usant d’un dispositif créatif spécifique et original, tentent ici chacun à leur manière d’habiter poétiquement le monde, de retenir les traces fugaces du temps qui passe, reflets mélancoliques d’un paysage familier et désormais mortel.

Leurs travaux renvoient l’image photographique à sa fragilité, à son évanescence, tel l’environnement qui nous entoure. LE SANG DES FLEURS – Bernard GOMEZ MOMENTS PEINTS – Sylvaine DAMPIERRE Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris Contact : https://galeriem.eu/in_situ.php https://galeriem.eu/in_situ.php

