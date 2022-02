Exposition photos sur l’Ephémère…. Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Exposition photos sur l’Ephémère…. Espace Mosaïk, 11 février 2022, Pomeys. Exposition photos sur l’Ephémère….

du vendredi 11 février au vendredi 11 mars à Espace Mosaïk Faites nous parvenir vos photos de situations éphémères dans le format que vous souhaitez avant le 10 mars pour participer à l’exposition du printemps des poètes du 12 au 24 mars 2022 à Mosaïk ! Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T19:00:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T19:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys lieuville Espace Mosaïk Pomeys Departement Rhône

