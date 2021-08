Salles Salle des fêtes du bourg Gironde, Salles Exposition photos sur la thématique nature préférée des Sallois Salle des fêtes du bourg Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Exposition photos sur la thématique nature préférée des Sallois Salle des fêtes du bourg, 18 septembre 2021, Salles. Exposition photos sur la thématique nature préférée des Sallois

Salle des fêtes du bourg, le samedi 18 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée Libre.

Exposition de photos par les habitants de Salles suite au concours lancé par la Municipalité sur la thématique “votre coin de nature préféré”. Salle des fêtes du bourg Place du Champ de Foire, 33770 Salles Salles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salle des fêtes du bourg Adresse Place du Champ de Foire, 33770 Salles Ville Salles lieuville Salle des fêtes du bourg Salles