2021-11-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 19:00:00 19:00:00

Exposition photos "Signé K.nu"
Salle de la Criée aux Fleurs 50 rue Nationale
Ollioules, Var

Je suis K.nu auteur et interprète de slam… Je vous laisse découvrir mon univers de clochard saltimbanque où je mêle poésie et création photographique au gré de mes rencontres et de mes voyages.

