EXPOSITION PHOTOS Saint-Pêre-en-Retz Saint-Pêre-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Père-en-Retz

EXPOSITION PHOTOS Saint-Pêre-en-Retz, 1 octobre 2022, Saint-Pêre-en-Retz. EXPOSITION PHOTOS

2 rue de la Gare Médiathêque municipale – Livre Y Médias Saint-Pêre-en-Retz Loire-Atlantique Médiathêque municipale – Livre Y Médias 2 rue de la Gare

2022-10-01 – 2022-10-01

Médiathêque municipale – Livre Y Médias 2 rue de la Gare

Saint-Pêre-en-Retz

Loire-Atlantique Et si l’Homme descendait plutôt…des oiseaux!

La preuve en images avec l’expostion de photographies immortalisées par le pérézien Jean-Pierre Masson.

¬† La médiathêque vous accueille : Mardi : 10h-12h / 14h-18h

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-18h

Samedi : 10h-12h

Dimanche : 10h-11h30 Médiathêque municipale – Livre Y Médias 2 rue de la Gare Saint-Pêre-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz Autres Lieu Saint-Pêre-en-Retz Adresse Saint-Pêre-en-Retz Loire-Atlantique Médiathêque municipale - Livre Y Médias 2 rue de la Gare Ville Saint-Pêre-en-Retz lieuville Médiathêque municipale - Livre Y Médias 2 rue de la Gare Saint-Pêre-en-Retz Departement Loire-Atlantique

EXPOSITION PHOTOS Saint-Pêre-en-Retz 2022-10-01 was last modified: by EXPOSITION PHOTOS Saint-Pêre-en-Retz Saint-Pêre-en-Retz 1 octobre 2022 2 rue de la Gare Médiathêque municipale - Livre Y Médias Saint-Pêre-en-Retz Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Père-en-Retz

Saint-Pêre-en-Retz Loire-Atlantique