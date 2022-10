Exposition photos « Roz’ Naissance » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-15 – 2023-01-06

Ctes-d’Armor Perros-Guirec « Roz’ Naissance: l’habit ne fait pas l’artisan » est une exposition extérieure sur le savoir-faire Perrosien. Différents acteurs économiques de la Ville ont été photographiés par Lionel SIMON, habillés avec des costumes du style de la Renaissance , d’où le jeu de mots « Roz’ Naissance »! L’exposition est visible sur plusieurs sites:

– Centre-ville

– La Clarté

– Le Port

– Ploumanac’h

– Trestraou

– Trestrignel +33 2 96 49 02 45 Perros-Guirec

