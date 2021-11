Rosheim Rosheim Bas-Rhin, Rosheim Exposition photos Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim Bas-Rhin EUR Des images, des projets à partager et des idées de cadeaux originales ! Cette année encore, un concours photo est organisé sur un thème très large : « ma plus jolie photo floue ».

Envie de participer ? Retrouver toutes les informations sur le site internet, la page Facebook du Club photo ou demander par mail. La plupart des photos exposées seront proposées à la vente. Comme cadeau, vous aurez la possibilité de faire une photo en light-painting avec un Père-Noël, le samedi 27 novembre de 17h30 à 20h, Place de la République. Le Club Photo de Rosheim présente ses plus beaux clichés à l’occasion de cette exposition annuelle. +33 6 60 11 36 40 Des images, des projets à partager et des idées de cadeaux originales ! Cette année encore, un concours photo est organisé sur un thème très large : « ma plus jolie photo floue ».

