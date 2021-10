Loireauxence Loireauxence Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE EXPOSITION PHOTOS “REGARDS ENFOUIS” – MAISON BONCHAMPS Loireauxence Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loireauxence Loire-Atlantique Loireauxence Du 16 au 31 octobre, deux photographes, Jacques Hurtevent et Alain Ploquin, investissent chacun un étage de la Maison de Bonchamps, l’un sur le thème des « Chemins », l’autre des « Regards enfouis ».

« Qu’importe l’issue du chemin quand l’essentiel est le chemin. Le thème des chemins a donc été le sujet de mon projet de deux ans au sein de l’association Loire-Atlantique Photo. Ces quelques photos en sont un aperçu, prises par le promeneur marchant au milieu des chemins. Chemins en sol naturel, en calades, ou ceux en platelage de bois que j’aime beaucoup. » Jacques Hurtevent « Dans cette série, j’explore différentes formes de regards qui m’interpellent. Quête ludique du regard d’objets quotidiens, regards cachés dans la nature, saisis au détour du chemin, enfin regard masqué à la recherche de l’intime. » Alain Ploquin Entrée libre et gratuite les samedis et dimanches, de 15h à 19h. Venez découvrir l’exposition de Jacques Hurtevent et Alain Ploquin à la Maison Bonchamps ! +33 2 40 98 33 03 Du 16 au 31 octobre, deux photographes, Jacques Hurtevent et Alain Ploquin, investissent chacun un étage de la Maison de Bonchamps, l’un sur le thème des « Chemins », l’autre des « Regards enfouis ».

