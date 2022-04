Exposition photos “Regard croisé sur le Larzac” Millau Millau, 18 juin 2022, MillauMillau.

Exposition photos “Regard croisé sur le Larzac” place Foch Musée de Millau et des Grands Causses Millau Millau

2022-06-18 – 2022-12-31 place Foch Musée de Millau et des Grands Causses

Millau Aveyron Millau Aveyron

EUR Hôtel de Pégayrolles Musée de Millau et des Grands Causses place Foch Millau Regards croisés sur le Larzac

18 juin – 31 décembre 2022

Fruit d’une résidence initiée par le musée de Lodève en collaboration avec le musée de Millau et des Grands Causses, les photographies d’Éric BOURRET, réalisées lors de nombreuses marches sur le plateau du Larzac, traduisent un regard sensible et impressionniste sur le paysage. Elles sont enrichies du grand mobile de Nuria PRATS qui fait danser écorces, graines et branchages collectés sur le plateau. Enveloppé dans les sons glanés par l’audio naturaliste Marc NAMBLARD, le visiteur découvre là trois récits d’autochtonie imbriqués dans leurs singularités pour exprimer la résonance vécue avec l’espace dans le temps présent…

Cette exposition raconte un monde qui nous rappelle, à juste titre, la puissance fragile des écosystèmes, la délicate force du temps qui passe, l’inexorable condition du Vivant, dont nous ne sommes, in fine, qu’un infime fragment parmi tant d’autres. La traversée continue.

Entrée Gratuite

Une exposition photographique d’Éric BOURRET, avec la contribution de Nuria PRATS, sculpture mobile et Marc NAMBLARD, installation sonore

musee@millau.fr +33 5 65 59 01 08 http://www.museedemillau.fr/

Regards croisés sur le Larzac

18 juin – 31 décembre 2022

Fruit d’une résidence initiée par le musée de Lodève en collaboration avec le musée de Millau et des Grands Causses, les photographies d’Éric BOURRET, réalisées lors de nombreuses marches sur le plateau du Larzac, traduisent un regard sensible et impressionniste sur le paysage. Elles sont enrichies du grand mobile de Nuria PRATS qui fait danser écorces, graines et branchages collectés sur le plateau. Enveloppé dans les sons glanés par l’audio naturaliste Marc NAMBLARD, le visiteur découvre là trois récits d’autochtonie imbriqués dans leurs singularités pour exprimer la résonance vécue avec l’espace dans le temps présent…

Cette exposition raconte un monde qui nous rappelle, à juste titre, la puissance fragile des écosystèmes, la délicate force du temps qui passe, l’inexorable condition du Vivant, dont nous ne sommes, in fine, qu’un infime fragment parmi tant d’autres. La traversée continue.

Entrée Gratuite

Eric Bourret

place Foch Musée de Millau et des Grands Causses Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-04-26 par