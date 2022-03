Exposition Photos : présentation des travaux des étudiants de l’UOV. Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Exposition Photos : présentation des travaux des étudiants de l’UOV. Université Ouverte de Versailles, 9 mai 2022, Versailles. Exposition Photos : présentation des travaux des étudiants de l’UOV.

du lundi 9 mai au vendredi 27 mai à Université Ouverte de Versailles

Apprendre à composer ses images, expliquer les questions techniques de prises de vue, apprendre à avoir une démarche esthétique… Les étudiants, guidés par leur professeur Denis Guay, ont pu s’initier ou approfondir leurs connaissances en photographie. Venez découvrir les travaux des ateliers photographique de l’Université Ouverte.

Entrée libre

Expo Photos : présentation des travaux des étudiants – Ateliers photo de l’UOV Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T12:30:00;2022-05-09T13:30:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T12:30:00;2022-05-10T13:30:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T12:30:00;2022-05-11T13:30:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T12:30:00;2022-05-12T13:30:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T12:30:00;2022-05-13T13:30:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T12:30:00;2022-05-16T13:30:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T12:30:00;2022-05-17T13:30:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T12:30:00;2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T12:30:00;2022-05-19T13:30:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T12:30:00;2022-05-20T13:30:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T12:30:00;2022-05-23T13:30:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T12:30:00;2022-05-24T13:30:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T12:30:00;2022-05-25T13:30:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T12:30:00;2022-05-26T13:30:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T12:30:00;2022-05-27T13:30:00 2022-05-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles Departement Yvelines

Université Ouverte de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Exposition Photos : présentation des travaux des étudiants de l’UOV. Université Ouverte de Versailles 2022-05-09 was last modified: by Exposition Photos : présentation des travaux des étudiants de l’UOV. Université Ouverte de Versailles Université Ouverte de Versailles 9 mai 2022 Université Ouverte de Versailles Versailles Versailles

Versailles Yvelines