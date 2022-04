EXPOSITION PHOTOS ‘PORTRAITS EN NUDITÉ DE L’AUTEUR-PHOTOGRAPHE ARTISTE-VISUEL PHILIPPE DEBIÈVE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Dans le cadre du festival du livre Les Auteurs au Balcon (week-end des 25/26 juin), l’auteur-Photographe et Artiste-Visuel suisse Philippe Debiève présentera, à l’Office de Tourisme et à l’Espace Berlioz (place Maurice Janot), l’exposition «Portraits en nudité ».

Gommes bichromatées, portfolios et épreuves aux encres pigmentaires sur papier fine-art. https://www.facebook.com/philippe.debieve

https://www.facebook.com/philippedebieveartiste

site : https://philippedebieve.myportfolio.com +33 3 29 66 60 09 https://plombieres-les-bains.fr/ P Debiève

