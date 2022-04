Exposition photos Plumes et Pattes Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Exposition de photographies animalières de Rémi Hersey. ► Les 04, 05 et 06 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. ► Salle Famille Plus Gratuit Infos 06 42 05 49 33 +33 6 42 05 49 33 Place aux Herbes Mairie Méjannes-le-Clap

