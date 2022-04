Exposition Photos Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Plouarzel

Exposition Photos Plouarzel, 4 mai 2022, Plouarzel. Exposition Photos La Cave à Lunettes 10, route de Trézien Plouarzel

2022-05-04 09:00:00 – 2022-06-02 19:00:00 La Cave à Lunettes 10, route de Trézien

Plouarzel Finistère Plouarzel Exposition l’oeuvre des arbres.

Vincent de la Cave à Lunettes fabrique et vend des lunettes en bois, nous avons eu envie de créer une exposition sur les arbres pour rappeler le travail du bois. angelinebecquereau.photographie@gmail.com Exposition l’oeuvre des arbres.

Vincent de la Cave à Lunettes fabrique et vend des lunettes en bois, nous avons eu envie de créer une exposition sur les arbres pour rappeler le travail du bois. La Cave à Lunettes 10, route de Trézien Plouarzel

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouarzel Autres Lieu Plouarzel Adresse La Cave à Lunettes 10, route de Trézien Ville Plouarzel lieuville La Cave à Lunettes 10, route de Trézien Plouarzel Departement Finistère

Plouarzel Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouarzel/

Exposition Photos Plouarzel 2022-05-04 was last modified: by Exposition Photos Plouarzel Plouarzel 4 mai 2022 finistère Plouarzel

Plouarzel Finistère