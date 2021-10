Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Exposition photos : Pascal MANOUKIAN “Afghanistan, le cimetière des empires” Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Exposition photos : Pascal MANOUKIAN "Afghanistan, le cimetière des empires" 2021-10-13 – 2021-11-02 Hôtel de Ville 1 Place Lucien de Gracia

Arcachon Gironde En 1979, le grand reporter de guerre Pascal Manoukian , aussi connu pour avoir été directeur général de l’agence Capa Press – arrivait en Afghanistan pour la première fois ; il était alors âgé de seulement 24 ans. Pour lui, “il est des conflits qui enfantent une génération de journalistes”, et l’Afghanistan était de ceux-là.

Pendant une décennie, le journaliste était sur le terrain pour réaliser de nombreuses images. Nous avons l’honneur de pouvoir vous faire découvrir ses photos.

