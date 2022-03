Exposition photos – “Osez le voyage à vélo” Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Exposition photos – “Osez le voyage à vélo” Bressuire, 21 mars 2022, Bressuire. Exposition photos – “Osez le voyage à vélo” Cité de la Jeunesse et des Métiers 3 Place de la Gare Bressuire

2022-03-21 10:00:00 – 2022-04-04 18:00:00 Cité de la Jeunesse et des Métiers 3 Place de la Gare

Bressuire Deux-Sèvres Organisée dans le cadre du festival du voyage à vélo, cette exposition est composée de 14 photos prises par des voyageurs à vélo. Elle est proposée par Cyclo camping international. Organisée dans le cadre du festival du voyage à vélo, cette exposition est composée de 14 photos prises par des voyageurs à vélo. Elle est proposée par Cyclo camping international. Organisée dans le cadre du festival du voyage à vélo, cette exposition est composée de 14 photos prises par des voyageurs à vélo. Elle est proposée par Cyclo camping international. Cité de la Jeunesse et des Métiers 3 Place de la Gare Bressuire

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Cité de la Jeunesse et des Métiers 3 Place de la Gare Ville Bressuire lieuville Cité de la Jeunesse et des Métiers 3 Place de la Gare Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Exposition photos – “Osez le voyage à vélo” Bressuire 2022-03-21 was last modified: by Exposition photos – “Osez le voyage à vélo” Bressuire Bressuire 21 mars 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres