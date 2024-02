Exposition photos : Oeil de photographes, cartes blanches Galerie M Paris, jeudi 29 février 2024.

Du jeudi 29 février 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

dimanche

de 14h00 à 18h30

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

C’est une carte blanche qui a été donnée à ce collectif* de treize photographes, qui présentent maintenant leurs travaux pendant une semaine à la Galerie M.

Chacun.e a ainsi porté son regard sur ce qui l’entoure, ce qui le touche, ce qui l’interroge ou le/la fascine, donnant ainsi à voir de lui ou d’elle-même, et nous le partage.

L’humain, sa condition et son environnement sont au centre : du regard sur le travail des mains des couteliers de Laguiole de Michel

Bour à celui du doreur de pierres tombales du cimetière de Montparnasse

de Chantal Triana, de la vision humaniste des promeneurs du quartier de

Belleville d’Esmeralda Segura à celle de street photo de ceux qui

prennent le temps aux terrasses de café d’Emmanuelle Paradis, en passant

par la série de portraits de rue de Jeannine Laïk les images se

répondent.

Dans la continuité des photos naturalistes, Christine Baué nous

partage son attachement pour le Cotentin, Liliane Clément nous invite à

nous faire observer par ses singes du Costa Rica et Alexandra Dupont

nous partage sa passion pour les araignées sauteuses, minuscules,

cruelles et effrayantes !

C’est avec poésie que François Lardjane et Simon Inhotin nous font

pénétrer dans l’univers carcéral par deux travaux sur l’enfermement et

c’est également de manière poétique que l’on pourra lire les haikus

illustrés de Jean-Marie Sztalryd.

Enfin Thibaud Gerberon nous propose d’étonnants sténopés entre ville

et campagne, modernité et nature et Maëlle Marvaud un quadriptyque sur

les cicatrices.

La diversité des regards de « Œil de photographes » est une invitation à observer le monde autrement.

*UAICF – UR17

Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019

Contact : https://galeriem.eu/expos/oeil_de_photographes.php

Alexandra Dupont