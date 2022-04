Exposition photos Ô Pî d’la Voye Thilay Thilay Catégorie d’évènement: Thilay

Thilay Ardennes 18 rue du faucon Nohan sur Semoy Ô Pî d’la Voye Thilay Dans l’annexe du casse croûte, Ô Pî d’la Voye, venez admirer l’exposition de photographies de @mosa.pop du 1er au 24 avril. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 8h à 20h. contact@opidlavoye.com +33 3 51 09 33 22 https://www.opidlavoye.com/ Thilay

