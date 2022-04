Exposition photos : Nos portraits 2022 L’Aigle L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Orne

Exposition photos : Nos portraits 2022 L’Aigle, 1 juin 2022, L'Aigle. Exposition photos : Nos portraits 2022 L’Aigle

2022-06-01 – 2022-10-02

L’Aigle Orne Exposition sur le savoir-faire des artisans aiglons. En privilégiant l’humain et sa relation au travail, Patrice Olivier souhaite montrer que nous vivons dans un monde où les gestes se perpétuent pour fabriquer ou réparer les objets qu’ils soient beaux utiles, durables, fonctionnels, ou éphémères mais ayant un point commun : le savoir-faire donne vie à un travail délicat et détaillé qui doit être aussi bien valorisé que protégé. Tous les jours. Gratuit. Exposition sur le savoir-faire des artisans aiglons. En privilégiant l’humain et sa relation au travail, Patrice Olivier souhaite montrer que nous vivons dans un monde où les gestes se perpétuent pour fabriquer ou réparer les objets qu’ils soient… culture@ville-laigle.fr +33 2 33 84 44 40 Exposition sur le savoir-faire des artisans aiglons. En privilégiant l’humain et sa relation au travail, Patrice Olivier souhaite montrer que nous vivons dans un monde où les gestes se perpétuent pour fabriquer ou réparer les objets qu’ils soient beaux utiles, durables, fonctionnels, ou éphémères mais ayant un point commun : le savoir-faire donne vie à un travail délicat et détaillé qui doit être aussi bien valorisé que protégé. Tous les jours. Gratuit. L’Aigle

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: L'Aigle, Orne Autres Lieu L'Aigle Adresse Ville L'Aigle lieuville L'Aigle Departement Orne

L'Aigle L'Aigle Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laigle/

Exposition photos : Nos portraits 2022 L’Aigle 2022-06-01 was last modified: by Exposition photos : Nos portraits 2022 L’Aigle L'Aigle 1 juin 2022 l'aigle Orne

L'Aigle Orne