du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Prieuré Saint-Pierre

Lucile Brosseau (photographe) et Jean Marie Reymond (designer-plasticien) se rencontrent en 2017, s’en suit une envie commune de photographier et faire naître les expressions françaises que nous avons tous en tête, parfois consciemment, parfois sans même y prêter attention et parfois même en les écorchant. Intitulé «Ni vu,ni connu», ce projet fait écho à toutes les générations confondues. Le public ne résiste pas à s’essayer au «jeu» de mémoire et de réflexion pour trouver l’expression photographiée. Ce sujet «les expressions françaises», est à la fois un sujet universel et personnel. Certaines expressions sont tendres ou poétiques quand d’autres sont absurdes ou comiques. Chaque image résonne de manière très particulière et individuelle. Lucile et Jean-Marie sont à la fois acteurs, photographes et sujets. C’est un duo, une relation homme-femme et photographe-sujet, formé pour traverser le miroir et faire vivre les expressions. L’aspect pédagogique est un axe important du projet. De l’idée de photographier une expression découle le désir d’en trouver l’origine à travers l’Histoire et ses anecdotes, de découvrir la façon dont l’expression a évolué et s’est transformée et enfin d’en discuter et échanger.

Entrée libre

Profitez des journées aux jardins pour découvrir les œuvres photographiques des artistes créateurs de l’exposition “Ni vu ni connu” dans laquelle les expressions françaises sont illustrées en images.

Jardin du Prieuré Saint-Pierre 2, rue du Prieuré, Réaumur, Vendée, Pays de la Loire Réaumur Vendée



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00